Son dakika haberi… Mahkemeden iki CHP’li vekil ile gazeteci hakkında karar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, "hakaret ettikleri" iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, hakkında karar belli oldu. Mahkeme Bakan Işık'a toplamda 20 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Başbakan Yardımcısı Işık’ın avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Çokan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in 24 Nisan’da yayınlanan bir televizyon programında, o tarihte Milli Savunma Bakanı olan müvekkiline “hakaret ettiğini” savunarak, 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, CHP Milletvekili Eren Erdem’in, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a, suç tarihi olan 24 Nisan 2017’den itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP’Lİ ACAR DA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Başbakan Yardımcısı Işık’ın avukatı Halit Çokan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın da 2 Ağustos’ta, partisinin Gebze ilçesinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı “FETÖ’cü olarak lanse ettiğini ve böylece müvekkilinin kişilik ve şöhretinin zarar gördüğünü” iddia ederek 30 bin lira manevi tazminatın, “suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini” talep etti.

Mahkeme heyeti ise CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

YENİÇAĞ YAZARI DEMİRDAĞ DA 10 BİN TL ÖDEYECEK

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise Işık’ın, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın gazetede yazığı köşe yazısında, müvekkilinin “kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği” iddiasıyla, 100 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, Yavuz Selim Demirağ ile Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.İHA