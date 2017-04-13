Sandık operasyonlarında 131 gözaltı

Sandıklara saldırı düzenleneceği bilgisi üzerine yapılan operasyonlarında 13 ilde 131 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda DEAŞ ve El Kaide üzerine yoğunlaşıldı.

Mersin'de, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda DEAŞ’ın tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı yönündeki istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale’de'de 5 kişi gözaltına alındı. Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye üye olmak suçundan 10 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; son bir haftada 412 kişi PKK/KCK'dan gözaltına alındı. 131 kişi ise DAEŞ operasyonlarında gözaltına alındı.



MERSİN’DE IŞID OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Mersin'de, dün 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda DAEŞ terör örgütünün tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı yönündeki istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyon nedeni ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtirilirken şu bilgilere yer verildi:

“Çalışmada halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ’ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi. Bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların üst ve ev aramalarında ise çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirildi.”

Mersin’de DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çalışmada halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ’ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi. Bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların üst ve ev aramalarında ise çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirildi.”

KIRIKKALE’DE OPERASYON

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ törer örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında merkez ve ilçelerindeÿüç ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda D.C., E.Y., N.F., O.A. ve K.A. gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Gaziantep'te de H.T.T.ÿgözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise DEAŞ örgütüne ait olduğu tespit edilen görsel dokümanlar, DEAŞ bayrağı, bilgisayar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Kırıkkale'de bir süre önce yapılan DEAŞ operasyonunda ise gözaltına alınan 13 kişi tukuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADANA’DA 10 TUTUKLAMA

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışmasında, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 21 şüphelinin DEAŞ'a ve El Kaide'ye eleman kazandırdığı ve örgüte finans sağladığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için şafak vakti, özel hareket polislerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisle operasyon başlattı. Polis, 30 Mart tarihinde eş zamanlı olarak Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 19 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltına alınan 18 kişi, 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede, çıkarıldıkları mahkemece El Kaide ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak ve faaliyet yürütmek suçundan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şahıs ise ‘adli kontrol' ile serbest bırakıldı. İHA DHA