2017 Hac ücretleri açıklandı

DİYANET İşleri Başkanılğı 2017 Hac ücretlerini açıkladı. Hacı adaylarına konaklama için 'oda tercihli' ve 'otel' seçenekleri sunuldu. Oda tercihli konaklama türleri için fiyatlar 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 lira, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin lira, 4 kişilik odada kişi başı 12 bin 250 lira oldu. Otel seçeneklerinde ise 22 bin 750 lira ile 39 bin 750 lira arasında fiyatlar verildi.

Bu yıl hac görevini yapacak 80 bin kişi geçtiğimiz cuma günü çekilen kura ile belirlenirken, geçtiğimiz yıl hac kontenjanı 59 bin 200'dü. Ayrıca 4 bin 600 şehit yakını ve gazi bu yıl kurasız olarak hacca götürülecek.

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DHA