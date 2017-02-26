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Mersin Haberi: 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı
12:5826 Şubat 2017
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4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı
4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda öğretmenlikten ihraç edilen 25 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve meslekten ihraç edilen 31 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Şüpheliler, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 6 öğretmenin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

DHA

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