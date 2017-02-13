6 yaşındaki Kazım ölümden döndü

ÇORUM’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Kazım Altay Kılcı'ya otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kunduzhan Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte çarşıdan eve dönen Kazım Altay Kılcı, koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada M.U.’nun kullandığı otomobil yaya geçidi üzerinde Kazım Altay Kılcı’ya çarptı. Yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazım Altay Kılcı’nın kolunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve yaralanma meydana geldiği bildirildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü M.U. polis tarafından gözltına alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle çocuk otomobilin kaputunun üzerinde kalarak metrelerce sürüklenirken, bu sırada çocuğa otomobilin çarptığını gören yakınları koşarak yanına gidiyor.

DHA