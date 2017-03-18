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Samsun Haberi: ADD'den Fener Alayı

ADD'den Fener Alayı
19:4818 Mart 2017
Son Dakika Haberi
ADD'den Fener Alayı
ADD'den Fener Alayı

SAMSUN'da Atatürkçü Düşünce Derneği  (ADD) Samsun Şubesi tarafından '18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü' nedeniyle fener alayı düzenlendi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanlığı tarafından bugün '18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü' nedeniyle 'Çanakkale Zaferi' adlı fener alayı düzenlendi. İlkadım İlçesi'ndeki DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan, aralarında CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin'in de bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, yürüyüşe geçti. Ellerindeki meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup 'Atatürk gençliği görev başında', Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Çiftlik Caddesi'nden geçen grup, yürüyüşünü Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda tamamladı.

DHA

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