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Afyonkarahisar Haberi: Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'de operasyonu: 34 gözaltı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'de operasyonu: 34 gözaltı
20:4424 Mart 2017
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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'de operasyonu: 34 gözaltı
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'de operasyonu: 34 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğunluğu esnaf, 44 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 34 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

DHA

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