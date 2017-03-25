Ağbal: ABD'nin faiz arttırması, gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor (2)

TÜRKİYE KAMU MALİYESİ VE BANKACILIKTA ÇOK GÜÇLÜ

Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin artık uluslararası alanda 2 noktada çok güçlü olduğunu söyleyerek gurur duyduklarını açıkladı. Ağbal, "Bir tanesi kamu maliyesi, diğeri de bankacılık. Bankacılık rakamları iyi. Türkiye'nin bankalarının bugünkü mali durumu Avrupa'daki bir çok bankadan daha iyi. Türkiye'nin maliye politikasının durumu, bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi. Bununla da iftihar ediyoruz. İçinde olduğumuz süreçte üretim ve yatırımı destekleyeceğiz. Üretimde üretim maliyetlerini, yatırımda yatırım maliyetlerini aşağı çekecek ilave vergi teşvikleri getireceğiz. Temel amacımız, genel olarak Türkiye'deki vergi yükünün aşağı çekilmesi. Vatandaştan çok vergi topla, çok harca düşüncesinin doğru bulmuyoruz" dedi.

Referanduma da değinen Ağbal, "Bu anayasa değişikliği kendimiz için, torunlarımız için, geleceğimiz için son derece önemli. 40 bin kere düşüneceğiz ve oylarımızı vereceğiz. Her parti, her taraf bu değişikliği size anlatacaktır ama bütün sözlerin üzerindeki söz milletin sözüdür. Onu da 16 Nisan'da göreceğiz. Biz bu değişikliğin ülkenin önünü açacağına inanıyoruz. Ekonomide, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini arttıracağız. Bu gün Türkiye çok farklı meydan okumalarla karşı karşıya. Türkiye'yi kapalı kutu olarak yada baş başayız diye düşünmeyin. Etrafımız ve bölgemizde aktif savaşlar var" diye konuştu.

Ağbal daha sonra Tarsus İlçesi'nde de referandumu anlattı.

İbrahim MAŞETolunay DUMAN/ MERSİN, (DHA)

DHA