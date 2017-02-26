Almanya'da sığınmacılara yönelik saldırılarda 43'ü çocuk 560 yaralı

Almanya’da sığınmacılara yönelik günde ortalama on saldırı gerçekleştiriliyor. Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke’nin soru önergesine verilen yanıta göre, 2016 yılı içerisinde sığınmacılara yönelik toplam 3 bin 533 saldırı oldu. Buna ilaveten yardım kuruluşları çalışanlarına yönelik de 217 saldırı yapıldı.

Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 2 bin 545 saldırı bireysel olarak doğrudan sığınmacıları hedef aldı. 988 saldırı ise sığınmacıların barındığı yurtlara yönelik gerçekleştirildi. Sığınmacı yurtlarına yönelik 2015 yılında bin 31 saldırı olmuştu. 2016 yılındaki saldırılarda 43’ü çocuk olmak üzere, toplamda 560 sığınmacının yaralandığı kaydedildi.

DHA