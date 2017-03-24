Anadolu Lisesi'nde çıkırklık eğitim merkezi açılmasına tepki

MANİSA'daki TBMM 85. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıraklık eğitim merkezi açılmasına tepki gösteren öğrenci ve veliler güvenliğin azalacağını öne sürerek kız çocuklarının eğitimi bırakmak zorunda kalacağını iddia etti.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki TBMM 85'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne çıraklık eğitim merkezi açılacağını öğrenen veliler, duruma tepki gösterdi. 354 öğrencinin eğitim gördüğü okulun giriş kapısında çocuklarıyla birlikte eylem yapan veliler, merkez açılırsa güvenliğin azalacağını öne sürdü. Göstericiler 'Okullardan alınan kızların vebali kimde olacak', 'Bu okul kızların son şansı', 'Mahallemizde sanayi yok çıraklık eğitimi neden olsun' yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Hilal Atay, "Okulumuzda eski adı çıraklık eğitim merkezi olan mesleki eğitim merkezi açılacağını öğrendik. Bizler çıraklık eğitimine karşı değiliz. Fakat çıraklık eğitim merkezinin okulumuzda açılmasını doğru bulmuyoruz. Okulumuz bir yıl öncesine kadar polisiye, adliye ve disiplin olaylarıyla anılırken artık huzuru yakalamış ve başarılarıyla anılan bir okul oldu. Staj yapan muhasebe ve çocuk gelişimi öğrencilerinin başarılı çalışmaları ile spordaki ve YGS deneme sınavlarındaki başarı düzeyimiz arttı" diye konuştu.

Çıraklık eğitim merkezinin açılması ile disiplin ve adli olayların yeniden başlayacağını düşünen pek çok kız öğrenci velilerinin, öğrencilerini okuldan almayı düşündüğünü dile getiren velilerden Halil Yardımcı ise "Bu kızların gideceği başka bir okul olmadığı için kızlarımızın eğitim adına son şansları TBMM 85. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'dir. Lütfen, onların bu şanslarını ellerinden almayın" dedi.

DHA