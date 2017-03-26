Ankara'da silahlı kavga; 2 yaralı

ANKARA'da aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi silahla vurularak, ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi'ndeki Karapürçek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Serdar İ. daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabası Yusuf T. ve Serdar B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çeken Serdar İ. iki akrabasını vurarak, ağır yaraladı. Çevrede olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Serdar İ. olayın ardından kaçmak üzereyken, yunus ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ise karakola götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA