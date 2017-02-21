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Muğla Haberi: Askeri araç devrildi, 7 yaralı

Askeri araç devrildi, 7 yaralı
10:4421 Şubat 2017
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Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'ndeki askeri birlikte, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i uzman çavuş diğerleri er toplam 7 asker yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Hava Meydan Komutanlığı içinde nizamiye yakınında meydana geldi. Askeri birlikte nöbet değişimi sonrası askerleri karargaha götüren minibüs, devrildi. Su tahliye kanalına düşen minibüsteki 1'i uzman çavuş diğerleri er 7 asker yaralandı. Askeri birliğe çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Askeri yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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