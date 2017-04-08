Bakan Aslan, açık cezaevinde kesimhane temeli attı

KARS Açık Ceza İnfaz Kurumu kesimhane yapım işi temel atma töreni Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki törene Bakan Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekilleri Yusuf Selahattin Beyribey, Orhan Atalay, Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, kesimhane hakkında bilgi verdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da ülke genelindeki cezaevlerinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini, bunların ülke ve bölge ekonomisine katkılarını anlattı. Bakan Ahmet Arslan ise şunları söyledi:

'Tarım ve hayvancılık bölgesiyiz. Sadece Kars'ta yaklaşık 500 bin büyükbaş, 600 bin küçükbaş hayvan var. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı'yı sayarsanız hayvan sayısı dört katına çıkıyor. Biz hayvancılığı yapıyoruz, yetiştiriyoruz ama asıl besi yapıp ikinci bir gelir elde etmeye gelince hayvanı başka yerlere gönderiyoruz. Yani bir hayvandan elde etmemiz gereken faydanın yarısını biz, yarısını başkası sağlıyor. Halbuki kesimhaneyle birlikte biz hem yetiştireceğiz hem keseceğiz. Ama kesmeden önce de besleyeceğiz. Böylece besicilikten kaynaklanan gelirimizi iki katına çıkartacağız. Daha önemlisi hükümlülerimizin çıktıktan sonra evlerine, köylerine gittikten sonra çok modern hayvancılığın yapılabilmesi, çok daha verim elde etmesi adına bir meslek sahibi olacaklar. '

Bakan Arslan'ın konuşmasından sonra temel atma törenine geçildi ve İl Müftüsü Mehmet Genç'in duasının ardından temel atıldı.

DHA