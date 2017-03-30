Bakan Avcı: İlk hedef pazarımız Arap turizmi (3)

TERMAL TESİS İŞLETMECİLERİYLE BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Afyonkarahisar programı kapsamında kentteki termal tesis işletme sahipleriyle bir araya geldi. Afyonkarahisar Akrones Termal Otel’deki toplantıda konuşan Bakan Avcı, Türkiye'nin turizm alanında tanıtımlarını artırdığını belirterek, "Artık tanıtımlarımızda sadece deniz, kum ve güneşin yanında diğer güzelliklerimizi de tanıtıyoruz" dedi.

‘ARTIK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZLE BOY GÖSTERİYORUZ’

Türkiye'nin geçmişte turist çekebilmek için deniz, kum ve güneşi anlatarak tanıtım yaptığını hatırlatan Bakan Avcı, son 3 yıldır bu tanıtımların değişikliğe uğradığını kaydetti. Artık her ilin özelliğine göre tanıtımlara yer verildiğini belirten Bakan Avcı, şunları söyledi:

"Zaman içerisinde başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye de tanıtım stratejisini değiştirdi. Son 3 yıldır tek bir ürün üzerinden değil, ülkemizin sahip olduğu tüm ürünler üzerinden dünya kamuoyunun dikkatine sunmaya başladık. Katıldığımız bütün uluslararası fuarlarda, artık ürün çeşitliliğimizle boy gösteriyoruz. Bu aynı zamanda illerin de ayrı ayrı sahip olduğu değerlerin de gündeme gelmesi demek oluyor. Yani biz yurt dışında katıldığımız uluslararası fuarlarda veya değişik mecralardaki tanıtımlarda, termal turizmimizi, termal turizm alanındaki potansiyelimizi, kongre turizm alanında sahip olduğumuz imkan ve potansiyeli, sağlık turizminde, dini miras alanlarında, gastronomide, spor turizminde, macera turizminde velhasıl aklınıza gelebilecek tüm alanlarımızda, iller üzerinden de nerede ne varsa tanıtan strateji benimsedik. Bu yıl da 112 uluslararası fuara katılıyoruz. Buralarda da tüm illerimizin güzelliklerini gündeme getiriyoruz."

Bakan Avcı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

DHA