Bakan Eroğlu: CHP'li kardeşlerimizi 'evet' vermeleri için ikna edeceğiz (3)

"ATATÜRK BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTEDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balkan Savaşı'nda şehit olan dedesi topçu asker Hacı Hasan’ın Edirne Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, dua okudu. Dedesinin mezarını sürekli ziyaret ettiğini söyleyen Eroğlu, bir gazetecinin Rakka operasyonuyla ilgili sorusu üzerine, "Türkiye'deki güney illerin güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla neticelenmesi gerektiğini belirtti. Eroğlu, "Kahraman ordumuz bunu gerçekleştirdi. Gereği yapılacak inşallah El Bab'dan sonraki geriye kalan hedefteki alanlar teröristlerden temizlenecek. DAEŞ, PKK, PDY, FETÖ gibi hain terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Ak Parti binasına geçen Eroğlu, burada partililere yaptığı konuşma sırasında kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Konuşmasını sürdüren Eroğlu, "İnşallah aydınlık yarınlar da yakındır kardeşlerim. Görüyorsunuz yakın dedim geldi elektrik" dedi. Başkanlık sistemini partililere anlatan Eroğlu, başkanlık sisteminin Türkiye’deki rejmi değiştirmeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bakın rahmetli Atatürk sağ olsaydı, belirli bir süre daha, bu kendi düşüncesi pek çok yazar bunu ifade etti. En doğrusu başkanlık sistemi olduğunu ifade etmiştir. Çünkü başkanlık sistemi iktidarı açısından sürekli karar vermesi açısından ayrıca işlerin çok hızlı yapılması açısından çok önemli. Türkiye stratejik açıdan çok kritik bir noktada. Alacağı karar hakkında ona sor, buna sor diyerek beklemeye tahammülü yoktur. Sürekli ve süratli karar verilmesi gerekir. Bu da ancak başkanlık sistemiyle gelecek. Ve bazı arkadaşlar itiraz eden hayırcılar diyor ki, bu rejim değişikliği. Efendim vatandaşı kandırmayalım. Rejim değişikliği değil, rejimimiz Cumhuriyet. Cumhuriyeti koruyacak olan biziz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkacak olan biziz. Rejim değişikliği diye bir şey yok. Demokrasi, Cumhuriyet. Siz bunu söyleyenlere inanmayın deyin ki, o hayırcılara, kardeşim 18 maddeyi oku nerede rejim değişiyor. Acaba bunlar gıdayla ilgili rejimden mi bahsediyor. Onuda hatırlatırsanız seviniriz."

DHA