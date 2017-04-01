Bakan Kaya '16 Nisan'da inşallah vesayet odaklarını tarihin tozlu raflarının arasına gömeceğiz'

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katılımıyla Beyoğlu Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na “İstiklal ve istikrar için evet" yürüyüşü gerçekleştirdi. İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı yürüyüşün ardından konuşan Bakan Kaya, "16 Nisan'da inşallah sizlerle birlikte tüm vesayet odaklarını tarihin tozlu raflarının arasına gömeceğiz. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.



Tünel Meydanı'nda saat 17.00'dan itibaren biraraya gelen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Milletvekili Markar Esayan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılımının ardından, ellerinde pankart ve dövizlerle birlikte Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Grup üyeleri, "İstiklal ve istikrar için evet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüş boyunca sloganlar attı. Galatasaray Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Av. Taha Ayhan basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya bir konuşma yaptı. Bakan Kaya şunları söyledi:



"Sizler 15 Temmuz'da vatan için, bayrak için, devlet için canınızı siper ettiniz. bedeninizi tanklara, helikopter ateşine siper ettiniz. 15 Temmuz'da bu ülkenin gençleri, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle hep birlikte milli iradenin arkasında durdu. 15 Temmuz'da sizler tüm dünyaya demokrasi dersi verdiniz. Çocuk yaşta şehitlerimiz var 15 Temmuz'da.. 8 çocuğumuz 15 Temmuz'da şehit düştü. Yine gençlerimiz var 18-25 yaş arasında şehit gençlerimiz var. 15 Temmuz'da bu vatan için, bu bayrak için şehit düşen gençlerimiz var. 15 Temmuz ruhuyla şimdi yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa etmek için yola çıktık. İnşallah 16 Nisan'da tarihi bir referandumu sizlerle birlikte yaşayacağız. 16 Nisan'da inşallah istiklal ve istikbal mücadelemizi en iyi şekilde sizlerle birlikte taçlandıracağız. Biz yeni Türkiye'yi gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz diyoruz. Sizlere güveniyoruz. 18-25 yaş arası seçilme hakkını da inşallah yeni anayasayla getireceğiz. Biz diyoruz ki; gençlerimiz seçme hakkına sahip, asıl seçilme de onların hakkı. İnşallah kendini yetiştirmiş, liyakat sahibi gençlerimiz 16 Nisan'dan sonra bu milleti en iyi şekilde mecliste temsil edeceksiniz, ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Biz bugüne kadar hep milletimize güvendik, milletimizin verdiği destekle 15 yıldır bu ülkeye birbirinden kıymetli projeleri, hizmetleri kazandırdık. 16 Nisan'dan sonra da inşallah çok daha güçlü bir yönetim sistemiyle; 15 Temmuz'da nasıl şehitlerimiz vesayetin karşısında durduysa, 16 Nisan'da inşallah sizlerle birlikte tüm vesayet odaklarını tarihin tozlu raflarının arasına gömeceğiz. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ben buradan bütün gençlerimize seslenmek istiyorum, CHP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, HDP'ye oy vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bu mesele siyaset üstü bir mesele, bu mesele memleket meselesi. Türkiye'deki tüm genç kardeşlerime buradan bir mesaj yollamak istiyorum. Bu Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesidir. Tüm genç kardeşlerim, hangi partiye oy vermiş olursanız olun, lütfen 16 Nisan'da yeni ve güçlü Türkiye için evet diyelim ve Türkiye'yi daha da büyütelim. Sevgili genç kardeşlerim, bakın, Avrupa hayıra destek veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren pankartlarla hayır kampanyaları yapıyorlar, bunlara izin veriyorlar. Terör örgütlerinin hepsi hayır diyor. Sizlerle birlikte, Allah'ın izniyle, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. 16 Nisan'a çok az vakit kaldı. Benim sizden ricam; bu kalan sürede genç kardeşlerimize ulaşalım ve bu meselenin memleket meselesi olduğunu anlatalım. Bu siyaset üstü bir mesele. Bütün genç kardeşlerimize bunu anlatalım. İnşallah güçlü bir evetle Türkiye'nin geleceğini sizlerle birlikte inşa edelim."

Konuşmanın ardından Bakan Kaya ve yanındakiler, gruptakilere çiçek takdim ettiler.

DHA