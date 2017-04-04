Bakan Soylu: Deniz Baykal sana da yazıklar olsun

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Manisa'da, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, 16 Nisan'da hayır çıkmasıyla 'Yunan ordusunu denize dökmüş gibi sevinç yaşayacakları' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Deniz Baykal sana da yazıklar olsun. Demek ki Murat Karayılan'dan ben sana uzağım. Demek ki Murat Karayılan bu ülkenin kanını emen, bu ülkeyi yıllardan beri evlatlarımızı, ailelerimizi, ülkemizi şehit acılarıyla karşı karşıya bırakan bu alçaklar, bu namussuzlar, bizden sana daha yakın. Helal olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Manisa Polisevi'ndeki toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Partili Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ve İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Salona giren Bakan Süleyman Soylu, herkesle tek tek tokalaştı.

Bakanlığının faaliyetleri terör ve uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin yeni saldırılarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Batı ülkelerinin korku vermeye çalıştığını anlatan Soylu, "20-30 yıl sonra açıklanacak belgelerde dış saldırıların ne olduğunu kendi gizli belgelerinde ortaya koyacaklar. Bizim gibi ülkelere 'patron biziz' diye korku vermeye çalışıyorlar. Biz 16 Nisan'a patron millet demek için gidiyoruz" dedi.

"DENİZ BAYKAL SANA YAZIKLAR OLSUN"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 'denize dökme' açıklamalarıyla ilgili de Bakan Soylu şunları söyledi:

"Bu çok övdükleri, yerlere göklere sığdıramadıkları sistem, bizi Yunan görüp PKK ile işbirliği yapıp, İzmir'de denize dökeceklerini söyledikleri ve muhafaza ettikleri bir sistem. Yazıklar olsun. Deniz Baykal sana da yazıklar olsun. Demek ki Murat Karayılan'dan ben sana uzağım. Demek ki Murat Karayılan, bu ülkenin kanını emen, bu ülkeyi yıllardan beri evlatlarımızı ailelerimizi ülkemizi şehit acılarıyla karşı karşıya bırakan bu alçaklar, bu namussuzlar bizden sana daha yakın. Helal olsun. Ne kadar insan kendini saklarsa saklasın bir gün gelir kendi kimliğini ve kişiliğini böyle ortaya koyar. Hakikaten yazıklar olsun. Üzülerek söylemek istiyorum: Bir kişi siyasi hayatının finalini bu tip aymazlıkla bitirmemelidir. Çok net ve açıktır. Öteki Konya milletvekilini söylemiyorum. Bir eblehten ne bekleyebilirsiniz ki, hiçbir şey bekleyemezsiniz. Ben olacağım Yunan gavuru, düşman; 'evet' verenleri nereye, İzmir'e, Ege Denizi'ne dökeceksiniz. Bu çok ayıptır. Bu çok edepsizliktir. Eğer bu adam hala siyasi hayatta bulunacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapacaksa, aynısı Deniz Baykal için de geçerlidir demek ki ben boşuna kendimi yoruyorum. Ya ben bu kampanya başladı başlayalı senin hukukunu savunuyorum. Nasıl kaset kumpasıyla götürüldüğünü, nasıl FETÖ'cülerin sana kaset kumpası yaptığını, senin kaset kumpasıyla beraber kimlerle işbirliği içerisinde partinin başından götürüldüğünü anlatmaya çalışıyorum. Demek ki bizimkisi boşuna hamallıkmış. Hiç gerek yokmuş. Ne hukuktan, ne adaletten, ne insanlıktan öyle mi Bizim, topraklarımızı işgal eden Yunanlılar gibi bir muameleye muhatap olmamız lazım gelirmiş. Bu tuzun koktuğu yerdir. Başka bir şey değildir."

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Süleyman Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Türkiye 4 milyon Suriyeliyi vatandaş yapacak' diyor. Suriyelilerin etnik kökeni Arap. Diyarbakır'da etnik köken ağırlığı Kürt. Büyük bir fitne, büyük bir ihanet. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ey Kürtler böyle bir hazırlık yapılıyor, 4 milyon kişi vatandaş yapılacak. Siz buna sessiz kalmayın. Benim attığım fitne ateşine kürekle odun taşıyın' diyor. Bir insanın memleket sevgisi varsa aklından böyle bir şey geçmez. Bizim medeniyetimiz kelle hesabı yapmaz, madde hesabı yapmaz" dedi.

Parlamenter sistemin hep arıza veren bir sistem olduğunu ileri süren Soylu, "Türkiye'nin güçlü olması için, bir daha kazalarla karşı karşıya kalmaması için, yorulduk artık. Yeni bir 15 Temmuz gelecek mi diye bakmaktan, bir başbakan daha asılacak mı diye bakmaktan yorulduk" diye konuştu.

"BİZ RECEP TAYYİP ERDOĞANSIZ BU MESELEYİ AŞAMAYIZ"

Türkiye için fırsat gününün geldiği görüşünü savunan Süleyman Soylu, "Biz 300 yıllık en güçlü olduğumuz zaman dilimi içindeyiz. Biz eski Türkiye'yi iyi biliyoruz. Bugün güçlü bir liderimiz var. Bugün tam günüdür. Eğer bu fırsatı yönetebilirsek, ortaya koyabilirsek biz gelecekte söyleyeceği sözü hüküm olan ülke haline geliriz. Bu milletimizin kararıyladır. Biz Recep Tayyip Erdoğan'sız bu meseleyi aşamayız. Bu kadar basit" dedi.

DHA