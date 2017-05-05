Başbakan Yıldırım Kişinev Büyükelçiliği’nin yeni hizmet binasını açtı

İki gün sürecek resmi ziyareti için Moldova'da bulunan Başbakan Yıldırım Kişinev Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“TC olarak 2002 den bu yana dış temsilciliklerimizin sayısını arttırma yolunda önemli mesafeler aldık. Bugün 236 yurtdışı misyonla dünyada en fazla diplomatik temsilciliği olan 6. Ülke konumundayız. Tabi sadece temsilcilik açmıyoruz. Açtığımız yerlerinde ülkemizin itibarını temsil edecek özellikte olmasına da önem veriyoruz. Başlangıçta kiralama şeklinde başlayan dış temsilciliklerimiz artık yavaş yavaş özgün binalarla yenileniyor ve kimliği olan binalar şekline dönüşüyor. Bu bağlamda Kişinev'deki bu diplomatik temsilciğimizle buradaki diplomatik temsilciliklerimizde önemli bir yer konumundadır. Bu ziyaret vesilesiyle ev sahibi sayın başbakanla birlikte bu büyükelçilik binasını da açma fırsatı bulduk, kendisine bu güzel ana tanıklık ettiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni mekan çok güzel iş birliklerinin daha da ileriye taşınması için önemli bir görev ifa eder.”

Görüntü Dökümü:

-Kişinev Büyükelçiliği yeni hizmet binasının açılış töreni

-İstiklal Marşı

– Başbakan Yıldırım'ın konuşması

DHA