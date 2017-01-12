Bilecik'te ByLock operasyonu: 22 polis gözaltında

BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ByLock adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'inci ve 4'üncü sınıf Emniyet Müdürünün de bulunduğu 22 Emniyet mensubu gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük İlçesi ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edildikleri bildirilen ve ByLock adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 22 emniyet mensubu gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA