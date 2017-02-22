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Bingöl Haberi: Bingöl'de terör operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Bingöl'de terör operasyonu: 11 kişi tutuklandı
18:3622 Şubat 2017
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Bingöl'de terör operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Bingöl'de terör operasyonu: 11 kişi tutuklandı

BİNGÖL kent merkezi ile Karlıova ve Solhan ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezi, Karlıova ve Solhan ilçe merkezinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılan, aralarında HDP ile DBP üyelerinin de olduğu 20 kişinin 13 Şubat'ta gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'inin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. 

DHA

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