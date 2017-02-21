Bingöl'de tespit edilen PKK'ya ait sığınak imha edildi

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesi Akımlı köyü kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda tespit edilen PKK'ya ait sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kığı İlçesi'nde konuşlu 2'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-13' adlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, dün Yedisu İlçesi Akımlı Köyü kırsalında yapılan operasyonda 1 sığınak tespit edildiği ve içerisinde 20 piknik tüpü, 27 büyük tüp, 2 dergi, 30 dosya içerisinde eğitim notu ve yaşam malzemesi bulunan sığınağın imha edildiği belirtildi.

DHA