Büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi tutuklandı

SİVAS'ta bir büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde H.K.'ya ait büfeye giren iki kişi, içeriden 33 paket sigara ve bir miktar bozuk para çaldı. Büfenin güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.P ile 19 yaşındaki K.İ. emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen A.S.P. ve K.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA