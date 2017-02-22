Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sivas Haberi: Büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi tutuklandı

Büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi tutuklandı
15:2022 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi tutuklandı
Büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi tutuklandı

SİVAS'ta bir büfeden sigara ve bozuk para çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde H.K.'ya ait büfeye giren iki kişi, içeriden 33 paket sigara ve bir miktar bozuk para çaldı. Büfenin güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.P ile 19 yaşındaki K.İ. emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen A.S.P. ve K.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar