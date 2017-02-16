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Bursa Haberi: Bursa’da terör örgütü PKK propagandasına 14 gözaltı

Bursa’da terör örgütü PKK propagandasına 14 gözaltı
10:2516 Şubat 2017
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Bursa’da terör örgütü PKK propagandasına 14 gözaltı
Bursa’da terör örgütü PKK propagandasına 14 gözaltı

BURSA’da kendilerini ‘mele’ olarak adlandırılan Kürt din alimi olarak tanıtarak, dini sohbet bahanesiyle terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi ile 8 üniversite öğrencisi, gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirtilen 8 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Ekipler tarafından ayrıca kendilerini ‘mele’ olarak adlandırılan Kürt din alimi olarak tanıtarak dini sohbet bahanesiyle terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve referandumda ‘hayır’ oyu kullanılması konusunda telkinlerde bulunan 6 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerini tamamlanan toplam 14 şüpheli 'Terör örgütüne üye olmak', 'Örgütün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

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