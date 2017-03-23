CHP'li İnce: Oy pusulasındaki beyaz, demokrasinin kefeni

Murat SÖZERİ/MUT (MERSİN), (DHA) CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy pusulasında evet için kullanılacak beyaz rengi demokrasinin kefeni, hayır için kullanılacak kahverengi rengi ise bereketli topraklar olarak tanımladı, "Sen bereketli topraklara oyunu ver” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Mersin'in Mut İlçesi'ne geldi. CHP İlçe Başkanlığı'nın önünde otobüsten vatandaşlara seslenen İnce, Kuran'ı Kerim'inde Allah'ın ilk emrinin 'oku' olduğunu hatırlattı. İnce, "Evet oyu verebilirsin, o senin bileceğin iş. Ama neye 'Evet' dediğini bilmek, okumak senin hakkın değil mi Evet vermeyi düşünüyorsan, gerçekten okudun mu Bu millet bunu okusun, yüzde bir evet çıkmaz. İkincisi, İstiklal Marşı neyle başlıyor 'Kokma'. Bir oku, iki korkma. Maddeleri anlatamadıkları için meydanlara gelip ‘hayır diyenler teröristtir’ diyorlar. Başparmağını bize gösteriyor. Ama başparmağını bana gösterirken 3 parmağı da kendisini gösteriyor. Ne evet diyenler, ne de hayır diyenler teröristtir. Hepsi bu memleketin evladıdır. Evet derseniz şu anda 550 milletvekilimiz var. Kaç olacak o 600 değil. 650 olacak. Niye biliyor musunuz, bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları dışarıdan atanacak. Milletvekili olmayacak. 50 Kişi de onlar olacak" dedi.

'EVET DİYECEĞİM DİYORSAN SEN BİLİRSİN'

Amerika, Rusya ve Hindistan’dan örnekler veren Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Evet vermeyi düşünenlere sesleniyorum. Evet dersen 400 trilyon parayı fazladan milletvekillerine ödeyeceksin. Ben bir kamyon şoförünün oğlu olarak fakir milletin parasıyla fazladan 400 trilyonu milletvekillerine vermeyelim diyorum. Onun için hayır diyorum. Sen illa diyorsan ki ben evet vereceğim, sen bilirsin. O 400 trilyonla fabrikalar kurulsa olmaz mı Türkiye’ye 300 milletvekili yeter de artar bile. Acaba rüşvet olmasın. MHP yöneticileriyle tabandaki ülkücüleri ayıralım. Tabandaki ülkücüler ‘Hayır’ diyor ben onu biliyorum. Evet derseniz 18 yaşında milletvekili olacak. Kaç tane olacak. Göstermelik birkaç tane olacak. Senin çocuğunun milletvekili mi olacağını zannediyorsun. Zenginlerin çocuğu 18 yaşında milletvekili olacak. Askerlikten de muaf olacak. 20 bin lira da maaşını alacak, fakirin çocuğu El-Bab’ta şehit olacak."

'HAYIR'I VER, KURTUL BU İLLETTEN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren İnce, "'Ey Hollanda' diyor. Amerika bugün İstanbul’dan kalkan uçaklarda yanınızda bilgisayar varsa Amerika’ya sokamayacak. Meydanlara çıkıp ‘Ey Amerika sen kimsin’ diyebilir mi Ben diyorum. Ey Amerika sen kimsin bunu yapıyorsun Ne yapıyorlar Hollanda diyor ki; ‘Bende seçim var. Seçimim olduğu için gelme, daha sonra gelirsin.’ ‘Ey Hollanda kendine gel ben geleceğim’ diyor. Sandık parası var mı, mürekkep parası var mı, mühür parası var mı, oy pusulası parası var mı, zarf parası var mı, yok. Mürekkep, mühür, oy pusulası, zarf devletten, bas hayırı kurtul bu illetten. Oy pusulasında bir beyaz bir de kahverengi var. Beyaz renk demokrasinin kefeni. Kahverengi ise bereketli topraklar. Sen bereketli topraklara oyunu ver.”

Konuşmasının ardından Muharrem İnce ve beraberindekiler, Silifke İlçesi'ne hareket etti.

DHA