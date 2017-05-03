CHP'li Yalım'dan, dokunulmazlık fezlekesi değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait 20 dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini değerlendiren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kendi adının da bu fezlekede geçtiğini belirterek her durumda halk için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP, HDP ve AK Partili bazı milletvekillerini kapsayan yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki fezlekenin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinin ardından CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, açıklamalarda bulundu. Dokunulmazlığının kaldırılması halinde de ülke ve halk için çalışmalarına devam edeceğini belirten Yalım, 'AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Kütahya ve Afyonkarahisar milletvekillerinin tamamının imzası ile meclise genel başkanımız Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekili arkadaşlarımızın isimlerinin bulunduğu yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında fezleke verildi. Bu fezlekede benim de adım geçiyor. Mecliste Suriyelilerle ilgili yaptığım konuşmada, 18-35 yaş arası Suriyelilerin kendi memleketlerini 'Savaş var' diyerek terk edip Türkiye'ye kaçmalarını 'vatan hainliği' olarak nitelendirmiştim. Ben sözlerimin arkasındayım. Ülkemi ve vatandaşlarımı savunmak suçsa verilen cezaya razıyım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını kapsayan fezleke mecliste kabul edilse dahi ben ülkem ve vatandaşlarım için çalışmamı sürdüreceğim. Bildiğim doğru yoldan asla ayrılmayacağım. Benim vatandaşım ülkesinde iki ay pirim yatıramadığında sağlık hizmetlerinden yararlanamayarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken, Suriyelilere bütün devlet organları peşkeş çekilmiş durumdadır. Konunun takipçisi olacağız' diye konuştu.

DHA