Çöplükte yaşayan sokak köpekleri için barınak yaptılar

BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, belediye çöplüğünün bulunduğu alanda yaşayan 250 kadar sokak köpeği için aynı bölgede kendi imkanlarıyla barınak yaparken, hayvanları korumak için açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum tepesindeki alanda yaşayan 250 civarındaki sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, küçük kulübeler yapıp etrafını tel örgü ile çevirdikleri barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yapıyor. Barınağın yanına kendileri için de kulübe yapan hayvanseverler, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muameleye tepki gösterdi. Hayvanseverler, hayvanlara yönelik şiddeti protesto ve onları korumak için açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Hayvanseverlerden Sevim Arkan, "Bu canların dövülmesine, işkence edilmesine artık dayanamıyoruz. Burada bu hayvanların bizimle yaşama hakkı olduğunu göstermek istiyoruz. Hayvanlara uygulanan şiddet artık TCK'da suç olarak karşılık bulsun ve bunu yapanlar cezalandırılsın. Bir köpeğe tecavüz 250 lira ama o mağdur canları öldüren adam elini kolunu sallayarak geziyor. Bugün bir köpeğe bunu yapan yarın bir çocuğa neler yapabilir düşünmek bile korkutucu. Sokak hayvanları için mama odaları istiyoruz. Özel veterinerlerin kaldırılıp yerlerine gönüllü merkezlerin açılmasını talep ediyoruz. Bu hayvanların yaşadığı işkence son bulmalı. 'Hayvan Sigortası Yasası' istiyoruz. Bunun nedeni ise bu hayvanların tedavilerinin kolayca yapılabilmesi. Yasa bunların devlet tarafından yapılması gerektiğini söylüyor ancak belediyeler çalışmıyor. Bunlar oluncaya kadar açlık grevimiz sürecek" dedi.

DHA