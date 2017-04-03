Çorum’da orman yangını korkuttu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)– ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde çıkan orman yangını, orman işçileri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne 42 kilometre uzaklıktaki Konaca Köyü ile Alibey Köyü arasındaki meşelik ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınını görenler, durumu 'Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine yangına, Osmancık Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Osmancık Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte vatandaşlarda kazma, kürek ve tırmıklarla müdahale etti. Meşelik alanda çıkan yangın çamlık alana sıçramadan yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA