Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de konuştu: Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa’dan sonra Esenler’de toplu açılış töreninden konuştu. Erdoğan, Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor" dedi.

"Milletimizin çoğunluğunun desteğini almak gece gündüz yalan söylemekle, sürekli palavra sıkmakla mümkün değildir" diyen Erdoğan, " Onun için halkın karşısına çıkacaksınız, ülke için ne hayaliniz, projeniz varsa anlatacaksınız, çalışacaksınız, ter dökeceksiniz. Ekmeden biçme dönemi 16 Nisan'dan sonra bitiyor. Geçmişte yüzde 15 oy almış bir kişi başbakanlık yaptı. Böyle bir başbakanın yönettiği ülke ayakta kalır mı. Bir gün başbakan oldu ama güvenoyu alamadı. Partisi yoktu, desteği yoktu. Türkiye tarihinin en ağır krizlerini o dönem yaşadık. Bütün mesele çalışmak, gayret etmektir, gerisini Allah’a bırakacaksınız" dedi.

Erdoğan’ın programlarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

ESENLER'E OTOBÜSLE GELDİ

Erdoğan Gaziosmanpaşa’daki programının ardında Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle, Esenler Dörtyol Meydanı'nın gerçekleştirilen toplu açılış törenine geçti. Erdoğan, otobüsten Esenler de vatandaşları selamladı.

“SULTAN SÜLEYMAN'A KALMAYAN DÜNYA BİZE Mİ KALACAK”

Esenler’de halka seslenen Erdoğan şöyle konuştu:

“Geçmişte ülkemizde sorumluluk üstlenmiş, milletimizin derdiyle dertlenmiş kim varsa hepsi dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiştir. Hep 16 Nisan’daki anayasa değişikliği ile gerçekleştirmek istediğimiz yönetim sistemi olmuştur. Muhalefeti dinleyen sanır ki Tayyip Erdoğan bu sistemi kendisi için değiştirmek istiyor. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi var mı Yok. Demek ki bu benim için değil ülkem için. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bize mi kalacak.”

“AHMET NECDET SEZER’LE BÜLENT ECEVİT DE AYNI EKOLDENDİ”

“Parlamenter sistemden bahsedenler, parlamenter demokrasi diyenler borçlandı biz ödedik. 2013’te IMF’e borcu sıfırladık, işi bitirdik. Şu anda milli gelir 3.500 dolar. Şu anda başbakan ve cumhurbaşkanı aynı ekolden olduğu için bu iş iyi bir noktada. Ama biz şunu biliyoruz, Sayın Ahmet Necdet Sezer’le Bülent Ecevit takıştılar, anayasa kitapçığı fırlatıldı. Ama ertesi gün piyasalar alt üst oldu. Halbuki aynı ekoldendiler. Niye. Mesele her zaman insan değil aynı zamanda da sistem. Kendi güçlerini Türkiye’nin zayıflığına başlamış olanlar için 16 Nisan adeta bir kabus günüdür."

DHA