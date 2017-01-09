D100 Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı (2)

TIR'I İTEREK YOLU AÇTILAR

Kentte etkili olan kar yağışı Tokat Niksar karayolunda da sürücülere zor anlar yaşattı. Rusya'dan Tokat'ın Turhal ilçesinde giden Hasan Akar yönetimindeki 01 CZP 25 plakalı TIR, yolun 30'uncu kilometresi Musapınarı Köyü yakınlarında kayınca yolu kapattı. Çift şeritli kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yetkililere telefon ederek yardım isteyen sürücüler daha sonra kendi imkanları ile TIR'ın boş dorsesini bulunduğu yerden itmeye çalıştı. Yaklaşık 25 kişi yolun açılması için TIR'ın dorsesini yana itti. Yaklaşık 45 dakikalık çaba sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA