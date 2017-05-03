Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Van Haberi: Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi

Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi

09:543 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi
Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, Van'dan gelen bir kamyoneti durduran polis, batı illerine sevk edilmek istenen 104 kilo eroin ele geçirdi. Kamyonet şoförü gözaltına alındı. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda yüksek miktarda eroinin batı illerine sevk edileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine polis, uyuşturucu yüklü kamyonetin Van'dan çıkış yaptığını belirleyerek, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda gizli bölmelerde 104 kilo eroin ele geçirildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları
Keşfet

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar