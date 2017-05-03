Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, Van'dan gelen bir kamyoneti durduran polis, batı illerine sevk edilmek istenen 104 kilo eroin ele geçirdi. Kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda yüksek miktarda eroinin batı illerine sevk edileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine polis, uyuşturucu yüklü kamyonetin Van'dan çıkış yaptığını belirleyerek, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda gizli bölmelerde 104 kilo eroin ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA