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Ordu Haberi: Düşen Yunan ordusuna ait helikoptere ulaşıldı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Düşen Yunan ordusuna ait helikoptere ulaşıldı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

12:4919 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Düşen Yunan ordusuna ait helikoptere ulaşıldı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Düşen Yunan ordusuna ait helikoptere ulaşıldı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

  Bu sabah Atina-Larisa, Larisa-Kozani seferini yapmakta olan UH-1H tipi helikopter radarlardan kaybolunca, arama operasyonunu başlatılmıştı. Az önce helikopterin 5 yolcusundan 4'ü ölü, 1'i ağır yaralı olarak Elassona'nın Sarandaporo bölgesinde tespit edildi. Yunanistan Ordu Komutanı Yardımcısı, albay, binbaşı ve üsteğmen rütbeleri taşıyan kişiler hayatlarını kaybettiler. Ağır yaralı bulunan kadın başçavuş, Selanik 424 YSNS Hastanesine kaldırıldı. Kazanın nedenlerini tespit etmek üzere araştırmalar başlatıldı. Savunma Bakanı Panos Kamenos'un talebi üzerine Yunanistan'da üç günlük yas ilan edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Arama çalışması yapan helikopterin görüntüsü

DHA

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