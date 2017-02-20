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Kilis Haberi: El Bab'da yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

El Bab'da yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
10:5520 Şubat 2017
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El Bab'da yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
El Bab'da yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 8 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen ÖSO güçleri ile terör örgütü DEAŞ militanları ile arasında sabah saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 8 ÖSO askeri, sınır hattına ulaştırıldıktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralı ÖSO üyelerinden durumu ağır olanlar, Gaziantep'e sevk edildi.

 

DHA

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