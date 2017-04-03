Emlakçı bacağından vuruldu

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde emlakçılık yapan Ali K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralanan Ali K. tedavi altına alınırken, otomobil ile kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Emlakçılık yapan Ali K. sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancali uğradı. Ali K. bacağından vurulurken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ali K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA