Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Emlakçı bacağından vuruldu

Emlakçı bacağından vuruldu

22:023 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Emlakçı bacağından vuruldu
Emlakçı bacağından vuruldu

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde emlakçılık yapan Ali K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralanan Ali K. tedavi altına alınırken, otomobil ile kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Emlakçılık yapan Ali K. sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancali uğradı. Ali K. bacağından vurulurken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ali K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar