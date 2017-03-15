FETÖ'den gözaltına alınan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber'in de bulunduğu 24 rütbeli asker, 1 emekli astsubay ve 1 sivil memur adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 gün önce Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile bağlı grup komutanlıkları, bot ve gemiler ile Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına yönelik 164 polisin katılımıyla Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep, Muğla, Kocaeli, Sinop ve Trabzon illerinde 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber'in de bulunduğu 15 subay, 9 astsubay, 1 emekli astsubay ve 1 sivil memurun bulunduğu 26 şüpheli, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Hükümete karşı suçlar' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olmak' iddialarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve görev yaptıkları yerdeki odalarında yapılan aramada ele geçen suç unsurlarına el kondu. Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerden 16'sının ByLock kullandığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde 7 gün boyunca ifadeleri alınan 26 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DHA