Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersin Haberi: FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyede

FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyede
14:0617 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyede
FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyede

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 17 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.

DHA

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?
Keşfet

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar