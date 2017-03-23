Fırıncının katili fırıncı kardeşi çıktı

ADANA'da bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Ramazan Çimiş'in kardeşi 24 yaşındaki Cihan Çimiş cinayet şüphelisi olarak yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi Sepici Mahallesi'ndeki çamlık alanında 3 Aralık 2016'da fırıncı Ramazan Çimiş, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ramazan Çimiş'in katilini bulmak için harekete geçen Cinayet Bürosu ekipleri, geniş çaplı araştırma yaptı. Polis ekipleri, Ramazan Çimiş'in katilinin kendisi gibi ekmek fırını çalıştıran kardeşi Cihan Çimiş olduğunu saptadı. Olayın da, Cihan Çimiş'in yanında çalışan ustanın Ramazan Çimiş'in fırınında işe başlamasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Cinayet Bürosu ekipleri, zanlının Bitlis'e kaçtığını belirledi ancak olabileceği adreslere yapılan baskında bir sonuç alınamadı. Polis, dün Adana'ya dönen Cihan Çimiş'i Kiremithane Mahallesi'nde gizlendiği evde yakaladı.

Susma hakkını kullanan Cihan Çimiş, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

DHA