Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adıyaman Haberi: Gazeteci Fadıl Binzet, vefat etti

Gazeteci Fadıl Binzet, vefat etti
14:2524 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Gazeteci Fadıl Binzet, vefat etti
Gazeteci Fadıl Binzet, vefat etti

ADIYAMAN'da, uzun yıllar gazetecilik yapan Fadıl Binzet, 83 yaşında hayatını kaybetti.
1957 yılında gazeteciliğe başlayan ve uzun yıllar Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın da Adıyaman temsilciliği görevini yürüten Fadıl Binzet, 1957 yılında kentte Musiki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. 'Dünden Bugüne Adıyaman' adlı bir de kitabı bulunan 3 çocuk babası Fadıl Binzet, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve ömrünün 60 yılını gazeteciliğe adayan Fadıl Binzet, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar