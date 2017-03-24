Gazeteci Fadıl Binzet, vefat etti

ADIYAMAN'da, uzun yıllar gazetecilik yapan Fadıl Binzet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

1957 yılında gazeteciliğe başlayan ve uzun yıllar Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın da Adıyaman temsilciliği görevini yürüten Fadıl Binzet, 1957 yılında kentte Musiki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. 'Dünden Bugüne Adıyaman' adlı bir de kitabı bulunan 3 çocuk babası Fadıl Binzet, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve ömrünün 60 yılını gazeteciliğe adayan Fadıl Binzet, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DHA