Hakkari'de aranan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı

HAKKARİ'de, haklarında PKK/KCK mensubu olmaktan yakalama kararı bulunan 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişinin Çukurca İlçesi Çığlı Köyü'ne geleceği ihbarı üzerine operasyon yaptı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda aranan 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise bugün saat 12.00 sıralarında yaptıkları yol kontrollerinde yine 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmada halen gözaltında bulunan 5 kişinin sorguları sürüyor.

DHA