HDP'li Yıldırım: 'Hayır' dersek, kalıcı ve onurlu bir barışın kapısını aralamış oluruz

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 16 Nisan'a yapılacak halk oylamasında verilecek 'Hayır' oylarının, kalıcı bir barışın kapısını aralayacağını söyledi. Yıldırım, "Hayır dersek, bizim günümüzü karartan, gönlümüzü daraltan ve yüreğimizi sızlatan bu ölümlere dur demiş oluruz" dedi.

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ni ziyaret eden HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım beraberinde İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve Demokratik Bölgeler Partisi yöneticileriyle birlikte esnafı ziyaret etti. Daha sonra ilçe meydanında toplanan kabalığa seslenen HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğinin vatandaşa bir fayda sağlamayacağını öne sürerek şunları söyledi:

"16 Nisan'da 18 maddelik bir paket onaya sunuluyor ama bu maddelerin hiç birini vatandaşımız kendisine ne getireceğini bilmiyor. Çünkü getirebileceği bir fayda yok. Bu ülkenin son iki yıldır kaybetmiş olduğu barışına karşı getirilmek istenen içte ve dıştaki savaşa 'Hayır' diyoruz. Bizim hoşgörülüğümüze, kardeşliğimize, toplumsal birliğimize ve beraberliğimize karşı getirilmek istenen toplumsal kamplaşmaya, kine nefrete, aramızdaki öfkeye 'Hayır' diyoruz. Gençlerimizin kanının akmasına, canlarımızın toprağa düşmesine 'Hayır' diyoruz."

'PAKET GEÇERSE TÜRKİYE'DE HUZUR KALMAZ'

Paketin geçmesi halinde Türkiye'de huzurun kalmayacağını savunan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele sadece HDP'nin, DBP'nin meselesi değil, bu paket geçerse artık bu ülkede ne HDP ne BDP ne AKP'li, ne MHP'li ne de CHP'li hiçbir kardeşimizin huzur göreceği gün kalmayacaktır. 'Hayır' dersek, kalıcı ve onurlu bir barışın kapısını aralamış oluruz. Hayır dersek bizim günümüzü karartan, gönlümüzü daraltan ve yüreğimizi sızlatan bu ölümlere dur demiş oluruz."

HDP'Lİ TAŞDEMİR'DEN KAYYUM ATAMALARINA TEPKİ

Karakoçan'dan sonra Tunceli'ye geçen HDP ve DBP'liler önce esnafı ziyaret etti. Burada konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, DBP'li belediyelere kayyum atanmalarına tepki gösterdi. DBP'li 80 belediyeye kayyum atandığını söyleyen Taşdemir, "Önceki gün Cumhurbaşkanı, 'Benim belediyemi elimden zorla aldılar' diyerek mağdur edebiyatı yaptı. Ama kendisi 80 tane belediyeye el koydu, 35 belediye eşbaşkanını cezaevine gönderdi. Dersim’den sesleniyoruz, bırakın artık bu mağdur edebiyatını, siz mazlum değilsiniz zalimsiniz" dedi.

Taşdemir, anayasa değişikliğine 16 Nisan’da 'Hayır' diyeceklerini belirterek, vatandaştan da 'hayır' oyu vermesini istedi.

DHA