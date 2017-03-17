Hindistan: İnternet erişimi temel insan hakkıdır

– İnternet erişimini temel insan hakkı olarak ilan eden Hindistan’ın Kerala Eyaleti Hükümeti yoksul vatandaşlarına ücretsiz internet erişiminin yolunu açtı.

Eyalet Maliye Bakanı Thomas Isaac 20172018 bütçe önerisini sunarken yaptığı açıklamada internet erişiminin ekmek ve su kadar vatandaşlık hakkı olduğunu belirterek 2 milyon yoksul vatandaşa ücretsiz internet erişiminin sağlanacağını söyledi.

Maliye Bakanı, 18 ay içinde mevcut elektrik hattına paralel, fiber optik ağının tamamlanarak vatandaşlarına internet erişimini sağlamayı öngördüklerini belirtti.

Yoksul 2 milyon vatandaşı projenin yaşama geçmesi ile birlikte ücretsiz 1GB internet erişimine sahip olacaklar. Diğer vatandaşlar da internetten indirimli olarak faydalanabilecekler.

Hindistan ulusal hükümetinin de internet erişiminin ülkede yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun çabalarına karşın, yetişkin nüfusun ancak yüzde 22’sinin internet erişimine sahip olduğu tahmin ediliyor.

DHA