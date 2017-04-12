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İstanbul Haberi: Hırsızlar kendilerine müdahale etmek isteyen apartmanın güvenlik görevlisini döverek öldürdü

Hırsızlar kendilerine müdahale etmek isteyen apartmanın güvenlik görevlisini döverek öldürdü

15:0912 Nisan 2017
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Hırsızlar kendilerine müdahale etmek isteyen apartmanın güvenlik görevlisini döverek öldürdü
Hırsızlar kendilerine müdahale etmek isteyen apartmanın güvenlik görevlisini döverek öldürdü

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de  hırsızlık amacıyla geldiklerini fark edip müdahale etmek isteyen bir apartmanın güvenlik görevlisi, şüphelendiği kişiler tarafından korkunç şekilde dövülerek öldürüldü.

Olayı gerçekleştiren 3 kişi yakalanıp tutuklandı kaçan bir kişinin yakalama çalışması devam ediyor. Apartman görevlisinin öldüresiye dövüldüğü o anlar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay geçen pazar akşamı yaşandı. Bir dükkana hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 4 kişiyi fark eden yakındaki apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut hırsızlığa engel olmak istedi. 
Silahlı ve sopalı oldukları belirtilen 4 kişi, hırsızlıktan vazgeçmek şöyle dursun, onlara engel olma niyetindeki Karabulut'u kovalamaya başladı.  Güvenlik görevlisi kaçarken dengesini kaybetti ve düştü. Peşinden gelen şüpheliler yere düşen Karabulut'u darp etmeye başladı. Darbeler dakikalarca sürdü. Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, Oğuzhan T adlı şüpheliyi yakaladı. Polis şüphelinin ruhsatsız silahı ile buna ait bir şarjör ve darpta kullanılan sopaya el koydu.. Olaya karıştıkları belirlenen  Cem D.  Meriç A da Maltepe'de saklandıkları yerde.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerin, 'uyuşturucu madde ticareti', 'iş yerinden hırsızlık', 'oto hırsızlığı', 'kasten yaralama' gibi suçlardan poliste kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutklanarak cezaevine gönderildi.Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

DARP ANI KAMERADA

Apartmanın güvenlik görevlisinin darp edilmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi .Görüntülerde  apartman görevlisinin koşarken yere düştüğü görülüyor. Şüphelilerin yerdeki güvenlik görevlisine sopalarla  tekmelerle defalarca vurduğu görülüyor.Bir şüphelinin sopayı yere düşürdüğü tekrara sopayı alarak vurmaya devam ettiği görülmekte. Olayı gören vatandaşların şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor. Şüpheliler kaçarken ,yaralı  ambulansla hastaneye götürülüyor.

DHA

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