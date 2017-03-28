Hrant Dink cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Muammer Ay ile dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Murat Bayrak, Astsubay Yüksel Avan, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Birol Ustaoğlu, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran, dönemin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Nöbetçi Amiri Ahmet Çetiner, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu ve dönemin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü emniyet amiri Metin Balta, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerin, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Türk bayrağı ile çekilen görüntülerde yer alan polis ve jandarmalar olduğu, söz konusu görüntülerin daha sonra FETÖ mensuplarınca algı oluşturmak için medya kuruluşlarına servis edildiği iddia edildi.

DHA