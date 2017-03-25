İçinde 12 bin lira olan cüzdanı gece gidip sahibine verdi

IĞDIR'ın Melekli Beldesi'nde kahvecilik yapan, evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Oğuz Turan, işyerini kapatmadan önce temizlik yaparken bir masanın altında bulduğu ve içinde 12 bin lira olan cüzdanı, sahibine gece yarısı evine giderek teslim etti.

Iğdır’a 6 kilometre uzaklıktaki Melekli Beldesi'nde kahve işleten Oğuz Turan, 23 Mart gece yarısına doğru müşterilerin gitmesinden sonra temizlik yapmaya başladı. Turan, temizlik sırasında bir masanın altında bir cüzdan buldu. Cüzdanın kime ait olduğunu anlamak için içine baktığında para dolu olduğunu gördü. Cüzdandaki kimlikten sahibinin yurt dışında işçi Yaşar Sahur olduğunu öğrenen Turan, temizliği bıraktı ve işyerini kaparak gece yarısı olmasına rağmen Sahur'un evine gitti. Kapıyı çalan Turan, cüzdanı sahibi Sahur'a verdi. Kahveci Oğuz Turan, nevruz bayramını kutladıklarını hatırlatarak şöyle dedi:

"Sahibinin uyandığında cüzdanın olmadığını görüp üzülmemesi için sabahı beklemedim. Cüzdanda Türk parası ve döviz vardı. Kapıda defalarca seslenerek uyandırdım sahibini ve cüzdanı teslim ettim. Cüzdanı gece teslim etmemin sebebi ise gurbetçi arkadaşımızın emeğine olan saygım. Ayrıca ben kimsenin üzülmesini istemem. Nevruzun en önemli özelliklerinden birisi toprağa olan sevginin yanı sıra bolluğa ve refaha erişmenin sadece alın teriyle sağlanabileceği düşüncesi vardır. Bende bu düşünceden yola çıkarak emeğe ve alın terine saygının timsali nevruz geleneğini yerine getirdim. Benim yaptığım farklı bir şey değil aslında ben bana ait olmayan bir şeyi sadece ait olduğu yere teslim ettim."

Almanya'da çalıştığını anlatan Yaşar Sahur ise her yıl nevruz için babasının oturduğu Iğdır'a geldiğini belirtti. Yaşar Sahur, "Bayramda kabir ziyaretlerinde bulundum ve köy kahvesine gittim. Tanıdıklarımla sohbet ettikten sonra kalkıp eve gittim. Gece uyurken birinin bahçe kapısından ismimle seslendiğini duydum. Kahveci Oğuz cüzdanımı teslim etti. Çok şaşırdım cüzdanımı düşürdüğümü bile bilmiyordum. Oğuz Turan beye bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA