İki kız kardeş yangında can verdi

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 6 yaşındaki Fatma Soylu ve kardeşi 5 yaşındaki Emine yanarak can verdi. Anne 23 yaşındaki Raime Soylu ile 2 yaşındaki oğlu Ebubekir ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre anne Raime Soylu, çocukları Ebubekir, Fatma ve Emine'yi evde bırakıp yakındaki bir komşusuna gitti. Raime Soylu'nun komşusunda olduğu sırada evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, evin kapısını kırıp yangına müdahale etmek istedi. Bağrışmaları fark edip dışarı çıkan Soylu, evinden alevlerin yükseldiğini fark etti. Çocuklarını kurtarmak için koşarak eve giren Soylu, bir anda alevlerin arasında kaldı. Anne ve 3 çocuğunun içeride olduğu o anlarda alevler tüm evi sardı.

ALEVLERİN ARASINDA DALIP ANNE İLE OĞLUNU KURTARDI

Bu sırada alevlere aldırmayan 30 yaşındaki Zeki Ülker, eve girip Soylu ile oğlunu kurtarmayı başardı. Ancak alevlerin her tarafı sarması nedeniyle diğer odada bulunan Fatma ve Emine'ye ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpünün patlaması, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında Fatma ve Emine Soylu kardeşler, yanarak can verdi.

FERYATLARI DUYUNCA KOŞTUM

Evin yandığını ve feryatları duyunca koşarak geldiğini belirten Zeki Ülker "Anne Raime Soylu, yangını fark edip alevlere aldırış etmeden evin içerisine girip çocuklarını kurtarmak istedi. Kadının içeri girmesiyle birlikte bende onunla içeri girdim. İlk odada küçük çocuğu alıp dışarı çıkardım. Alevler çok büyümüştü anne Soylu bayılınca, onu da dışarı çektim. Diğer odadaki iki kız kardeş için yapacak bir şey yoktu, ardından tüp patladı ve itfaiye gelip müdahale etti" dedi.

Yangında yaralanan Raime Soylu ve 2 yaşındaki oğlu Ebubekir, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan anne-oğul, daha sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden anne-oğulun hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi. iki kardeşin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, itfaiye yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA