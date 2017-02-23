İndiği mağarada mahsur kalan kız öğrenciyi itfaiye kurtardı

ANTALYA'da çantasını düşürdüğü falezler üzerinde 6 metre derinliğindeki mağaraya inen 15 yaşındaki Aysa Çancı, çıkamayınca itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Hasan Subaşı Parkı'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Aysa Çancı, dinlenmek için falezlerin üzerine oturdu. Bu sırada yanına koyduğu çantası kayarak falezlerdeki 6 metre derinliğindeki mağaraya düştü. Havanın kararması nedeniyle çantasını alamayan Çancı, bugün okuldan çıktıktan sonra çantasını almak için arkadaşlarıyla parka geldi. Arkadaşlarının da yardımıyla inen Çancı, mağaranın daha derin bir noktasındaki çantaya ulaşamadı.

Aysa Çancı kendi imkânlarıyla yukarı çıkmayı başaramayınca arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibinde bir görevli vinç yardımıyla mağaraya indi. İtfaiye eri Çancı'yı halatla kendisine bağladı. Vinç yardımıyla itfaiye eri ve Çancı, mağaradan çıkartıldı.

İtfaiye eri yine vinçle mağaraya inerek çantayı çıkardı ve Aysa Çancı'ya teslim etti. Polis ve parkta görevli özel güvenlik görevlileri korktuğu gözlenen Çancı'yı su içerek sakinleştirmeye çalıştı. Aysa Çancı, polis ekiplerinin olaya ilişkin tutanak tutmasının ardından arkadaşlarıyla parktan ayrıldı.

DHA