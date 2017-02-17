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Kayseri Haberi: İnşaat demirleri arasına sıkışan köpek kurtarıldı

İnşaat demirleri arasına sıkışan köpek kurtarıldı
09:0017 Şubat 2017
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İnşaat demirleri arasına sıkışan köpek kurtarıldı
İnşaat demirleri arasına sıkışan köpek kurtarıldı

– KAYSERİ’de üzerine düşen inşaat demirleri arasında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı. Yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan köpeğe İtfaiye ekipleri ‘ Demir’ adını verdi.
Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 251 Sokakta meydana gelen olayda, inşaat temeli kenarında bulunan demirler, bir sokak köpeğinin üzerine düştü. Demir yığınları arasında kalan köpek, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı demirler arasından çıkarıldı. Kontrolleri yapılan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin kucağına alarak kurtardığı sevimli köpeğe 'Demir' adının verildiği belirtildi.
 

DHA

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