İslâm Bilgeleri Şanlıurfa'da bir araya geliyor

Şanlıurfa DHA "İSLAM'IN Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük" temasıyla 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası İslâm Bilgeleri Zirvesi" 50'yi aşkın düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamını Şanlıurfa'da buluşturacak.

Şanlıurfa Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek zirvede; "İslâm coğrafyasındaki siyasî-ekonomik istikrarsızlıklar ve bu istikrarsızlıklardan kaynaklanan şiddet hareketleri, küresel ölçekte yapılanmış terör örgütleri ve bu örgütler tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin 'İslâmî terör' şeklinde yaftalanması, terör örgütlerinin yol açtıkları maddî-manevî yıkımlar karşısında İslâm coğrafyasına karşı kalpleri öfkeyle dolan uluslararası kamuoyu, Batılı toplumlarda 'İslâmofobi' hastalığının dalga dalga yayılmasına yol açan yanlış bilgilendirme operasyonları ve bu yanlış bilgilendirmeyi bilinçli bir şekilde yürütüp yönlendiren güç odakları" gibi bir dizi güncel konu başlığı ele alınacak.

VALİ TUNA: İSLÂM'IN EVRENSEL MESAJLARI DÜNYAYA YAYILACAK

Zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İslam Coğrafyasından 50'yi aşkın seçkin düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamını 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da ağırlayacaklarını belirterek; "Şehrimiz, Hz. İbrahim'in yaşadığı şehir. Onun aziz hatırası ve birleştirici kişiliğinin gölgesinde, İslâm dininin evrensel mesajları olan "Barış, Adalet ve Özgürlük" anlayışını tüm dünyaya Şanlıurfa'dan ileteceğiz" dedi.

Zirvenin, İslâm Coğrafyasında bugün yaşanan sorunlara, bu coğrafyayı uzaktan okumaya, anlamaya, yorumlamaya çalışan Batılı gözlemcilerin yaptıkları değerlendirmelerden çok daha gerçekçi ve ciddi bilimsel açıklamalar getirmeyi hedeflediğini belirten Tuna, zirveye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katılacağını belirtti.

"İslâm coğrafyasının sahip olduğu yüksek bilgi ve bilgelik gücünün özü" olarak görülen İslam entelektüellerinin Şanlıurfa'da buluşacaklarını belirten Vali Tuna; "Onları, ülkemizde ve şehrimizde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer konuğu olarak, mümkün olan en yüksek seviyede ağırlamak arzusundayız." dedi.

Zirveye katılacak bazı isimler şu şekilde:

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün (Ankara Üniversitesi -Ankara), Prof. Dr. Ahmet Taşğın (Necmeddin Erbakan Üniversitesi – Konya), Prof. Dr. Azmi Özcan (İstanbul Üniversitesi -İstanbul), Prof. Dr. Hilmi Demir (Hitit Üniversitesi – Çorum), Prof. Dr. Cafer Karadas ( Uludag Universitesi – Ilahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM (Ankara Yildirim Beyazit Universitesi- Ilahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Hakan Poyraz (Istanbul Universitesi), Prof. Dr. Bedri Gencer (Yıldız Teknik Universitesi), Prof. Dr. Mustafa Fayda (Istanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Adnan Demircan (Istanbul Universitesi İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Bayram Ali Cetinkaya (Istanbul Universitesi- Ilahiyat), Prof. Dr. Resat Öngören (Istanbul Universitesi- Ilahiyat Fakültesi), Doç. Dr. Hikmet Atan (Istanbul Üniversitesi – Ilahiyat Fakültesi), Doç. Dr. Nurullah Ardiç (Istanbul Sehir Üniversitesi – Sosyoloji), Dr. Mahmut Ay (Istanbul Universitesi – Ilahiyat Fakültesi), Dr. Necdet Subaşı (Basbakan Muşaviri), Ihsan Açık (Urfa Müftüsü)

Yurtdışından ise; Ali el Karadaği (Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Türkiye Şubesi) Prof. Dr. Muhammed Osman Salih (Sudan Alimler Birliği Heyeti Başkanı – Sudan) Prof. Dr. Safvet Mustafa Haliloviç (Zenica Üniversitesi -Bosna) Emin İsa el- Osmani İslami Fıkıh Akademisi Başkanı (Hindistan) Usame Rıfai (Suriye Alimler Birliği Başkanı) Kamil Şamuillin (Tataristan Müftüsü – Tataristan) Albir Kraganov (Moskova Müftüsü)

Ravil Pençeyev (Saint-Petersburg Müftüsü) İkrime Said Sabri (Kudüs Eski Müftüsü -Filistin) Faed Mustafa (Filistin Büyükelçisi) Sheikh Muwaffak Efendi (Şâzeli) Abu Huda Yakubi (Fas)

DHA