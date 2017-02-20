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Bursa Haberi: Kafeterya önünde unutulan çanta korkuttu

Kafeterya önünde unutulan çanta korkuttu
13:2320 Şubat 2017
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Kafeterya önünde unutulan çanta korkuttu
Kafeterya önünde unutulan çanta korkuttu

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, bir kafeterya önünde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polisin incelediği çanta sahibi olduğu belirlenen kıza teslim edildi. 
Orhangazi’de Siteler bölgesinde bulunan yürüyüş yolundaki kafeteryanın önündeki sahipsiz çanta paniğe yol açtı. Kafeterya önünde unutulduğu sanılan çantayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ve çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu çantanın bir kıza ait olduğu anlaşıldı. Çanta sahibine teslim edildi.  

DHA

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