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Zonguldak Haberi: Kalbine yenilen polis son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen polis son yolculuğuna uğurlandı
15:5226 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kalbine yenilen polis son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen polis son yolculuğuna uğurlandı

ADAPAZARI'nda polis memuru, 48 yaşındaki Ekrem Çubuk kalp krizi sonucu yaşamını yitirirken, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya'da 2006 yılında meydana gelen banka soygunu olayına müdahale ettiği sırada vurularak yaralanan 3 çocuk babası Ekrem Çubuk dün evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ekrem Çubuk için Sakarya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, polisler ve ölen polisin yakınları katıldı. Devlet övünç madalyası sahibi olan Çubuk'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören sonrası polisler tarafından taşınarak cenaze aracına konuldu. Çubuk'un cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.

DHA

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