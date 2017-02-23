Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Kamyonun çarptığı kadın öldü

Kamyonun çarptığı kadın öldü
00:2123 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Kamyonun çarptığı kadın öldü
Kamyonun çarptığı kadın öldü

İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 72 yaşındaki Sosun Deliktaş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yelki Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden 46 yaşındaki İsmail Kırcı yönetimindeki 34 JC 6286 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Sosun Deliktaş'a çarptı. Kazada, Deliktaş olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Sosun Deliktaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Kırcı polis merkezine götürüldü. 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar