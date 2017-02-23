Kamyonun çarptığı kadın öldü

İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 72 yaşındaki Sosun Deliktaş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yelki Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden 46 yaşındaki İsmail Kırcı yönetimindeki 34 JC 6286 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Sosun Deliktaş'a çarptı. Kazada, Deliktaş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sosun Deliktaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Kırcı polis merkezine götürüldü.
DHA